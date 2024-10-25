Дача сгорела ночью под Петрозаводском

Одиннадцать пожарных боролись с огнем в Пиньгубе В четверг в 23 часа 59 минут на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступило сообщение о пожаре в местечке Пиньгуба на территории дачного кооператива «Прибрежный».
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