Дача сгорела ночью под Петрозаводском

Одиннадцать пожарных боролись с огнем в Пиньгубе В четверг в 23 часа 59 минут на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступило сообщение о пожаре в местечке Пиньгуба на территории дачного кооператива «Прибрежный».