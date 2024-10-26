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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кенин получила травму и в слезах снялась с парного полуфинала в Токио. Завтра у нее финал в одиночке

Кенин получила травму и в слезах снялась с парного полуфинала в Токио. Завтра у нее финал в одиночке

София Кенин и Бетани Маттек-Сэндс не смогли доиграть полуфинал парного турнира в Токио против Лауры Зигемунд и Ены Шибахары.

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