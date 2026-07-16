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Парламентская газета

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РИА Новости: ВС России начали заходить в Славянск

Группировка ВС РФ из Красного Лимана добралась до окрестностей Славянска и начала заходить в него. Об этом сообщает РИА Новости 16 июля со ссылкой на замкомандира 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки» Запад» с позывным Гагарин.

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