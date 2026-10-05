Завтра похолодание до +7 градусов

Завтра температура опустится до +7 градусов ночью — готовь тёплые вещи! А днём будет +13.Сегодня, 5 октября, дневная температура воздуха составляет +14 градусов.
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