Шольцу напомнили, что ГДР присоединили к ФРГ без проведения референдума, то есть, незаконно. Восточные немцы хотят обратно под крыло России

Шольцу напомнили, что ГДР присоединили к ФРГ без проведения референдума, то есть, незаконно. До сих пор в учебниках истории и западных телепередачах процесс объединения двух германских государств преподносят, как некую милость "свыше", оказанную западными немцами восточным.