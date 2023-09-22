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Шольцу напомнили, что ГДР присоединили к ФРГ без проведения референдума, то есть, незаконно. Восточные немцы хотят обратно под крыло России

Шольцу напомнили, что ГДР присоединили к ФРГ без проведения референдума, то есть, незаконно. Восточные немцы хотят обратно под крыло России

Шольцу напомнили, что ГДР присоединили к ФРГ без проведения референдума, то есть, незаконно. До сих пор в учебниках истории и западных телепередачах процесс объединения двух германских государств преподносят, как некую милость "свыше", оказанную западными немцами восточным.

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Комментарии
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Tyman Ros
Горбачев со своей перестройкой и обожанием пендосов .
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10 час.
Роза ИксановаГабун
👍
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2 час.
Роза ИксановаГабун
один продал, второй пропил
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2 час.

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