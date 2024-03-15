Передано в суд дело о контрабанде леса в Китай на сумму свыше 1 млрд рублей

В Центральный райсуд Хабаровска передано для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении жителя Приморья, обвиняемого в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенной организованной группой (ч.
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