Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 877 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Правильно все написали ребята про мурло Быкова!!«Пучеглазый бес!»...
  • Врам Тавризов
    Тут главный принцип спасти гражданина РФ от произвола запада Все другое - кордебалет Ясно, что он не пойдёт на компро..."ЧТО МОЖЕТ ПОТРЕБ...
  • людмила бер
    Хорошее пожелание... вот и займитесь этим.... Европа, вообще ничего не имеет, даже простенького поисковика... и ничег..."ЧТО МОЖЕТ ПОТРЕБ...

Лев Лещенко которому государство оплатило 36 млн на лечение, купил элитное жилье. На квартиру деньги есть, а на лекарства нет?

Лев Лещенко которому государство оплатило 36 млн на лечение, купил элитное жилье. На квартиру деньги есть, а на лекарства нет?

Интересная жизнь с Vera Star Последние несколько дней вся страна обсуждает тяжелую болезнь Льва Лещенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Кто вам сказал,что на лечение детей нет денег? Жуликоватые фонды,собирающие деньги по телевизору на собственное безбедное существование? Детей в России хорошо лечат и лечат бесплатно,при той же онкологии.98% из них выздоравливают.
Ответить
8 час.
Александр Глущенко
не совсем так... лично был в такой ситуации. Когда заболела внучая племянница , то сразу же президентский фонд выделил первый раз 600 тыс руб.  ( второй еще 500 ) буквально через 20 мин.. положили в клинику в Москве , а  обследовав сказали &quot;ребенок не излечим и не операбелен . Рак головного мозга , опухоль не доступна. Можете обратиться на ТВ и собрав через него деньги поехать в клинику зарубеж.. Ребенок лежал два раза по месяцу.. Родители обратились куда-то  в Москве ,им помогли связаться с германией  ( дело было в 2017 г) , но там отказали , сославшись опять  таки на диагноз. Позвонили в швейцарию где тоже отказ.. и в израиль  позвонили  и они согласились и брались за операцию.. На вопрос о гарантиях , ответили , что гарантий никаких дать не могут. Как получится .. А телевизор собрал необходимые 8 млн за пару часов.  Наш ребенок умер , деньги перешли другому ребенку , мальчику 6 лет , о чём и отчитались из фонда &quot;алёша&quot;
Ответить
8 час.
Александр Глущенко
слышали звон , но не знаете где он..
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх