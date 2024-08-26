Лев Лещенко которому государство оплатило 36 млн на лечение, купил элитное жилье. На квартиру деньги есть, а на лекарства нет?

Александр Глущенко

не совсем так... лично был в такой ситуации. Когда заболела внучая племянница , то сразу же президентский фонд выделил первый раз 600 тыс руб. ( второй еще 500 ) буквально через 20 мин.. положили в клинику в Москве , а обследовав сказали "ребенок не излечим и не операбелен . Рак головного мозга , опухоль не доступна. Можете обратиться на ТВ и собрав через него деньги поехать в клинику зарубеж.. Ребенок лежал два раза по месяцу.. Родители обратились куда-то в Москве ,им помогли связаться с германией ( дело было в 2017 г) , но там отказали , сославшись опять таки на диагноз. Позвонили в швейцарию где тоже отказ.. и в израиль позвонили и они согласились и брались за операцию.. На вопрос о гарантиях , ответили , что гарантий никаких дать не могут. Как получится .. А телевизор собрал необходимые 8 млн за пару часов. Наш ребенок умер , деньги перешли другому ребенку , мальчику 6 лет , о чём и отчитались из фонда "алёша"