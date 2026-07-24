Трамп назвал подонками лидеров одной страны

александр петров

А он сам не подонок, развязав войну против суверенного государства и уничтожая мирное население включая детей? Ему старому недоумку, по ночам нормально спится?? Хотя о чем это я?? Там ведь кого не возьми из руководства, сплошные недоразумения с манией величия.