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Трамп назвал подонками лидеров одной страны

Трамп назвал подонками лидеров одной страны

Президент США Дональд Трамп начинает терять терпение из-за того, что война в Иране длится больше, чем он предполагал.

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Комментарии
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александр петров
А он сам не подонок, развязав войну против суверенного государства и уничтожая мирное население включая детей? Ему старому недоумку, по ночам нормально спится?? Хотя о чем это я?? Там ведь кого не возьми из  руководства, сплошные недоразумения с манией величия.
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