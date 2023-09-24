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Директор «Оренбурга»: «Сказал Деограсии, что, если будет предложение, буду продавать его дороже, чем Личку»

Директор «Оренбурга»: «Сказал Деограсии, что, если будет предложение, буду продавать его дороже, чем Личку»

— После неудачного старта на посту главного тренера «Оренбург» сменил Ярошика на Деограсию. Почему решили назначить на эту должность испанца, который занимался совсем другой работой директора академии, а тренировал в последний раз больше пяти лет назад в Таиланде? — Он возглавил академию «Оренбурга» шесть месяцев назад.

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