Директор «Оренбурга»: «Сказал Деограсии, что, если будет предложение, буду продавать его дороже, чем Личку»

— После неудачного старта на посту главного тренера «Оренбург» сменил Ярошика на Деограсию. Почему решили назначить на эту должность испанца, который занимался совсем другой работой директора академии, а тренировал в последний раз больше пяти лет назад в Таиланде? — Он возглавил академию «Оренбурга» шесть месяцев назад.