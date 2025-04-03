Reuters: Трамп ввел пошлины против австралийского региона без экспорта в США

Президент Дональд Трамп ввел пошлины в размере 29% на импорт в США товаров тихоокеанского острова Норфолк, который является внешней самоуправляемой территорией Австралии, но жители острова не могут понять, какие именно товары будут облагаться этими пошлинами, пишет агентство Reuters.