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Всего лишь бумажка: какой документ в России подделывают чаще всего

Всего лишь бумажка: какой документ в России подделывают чаще всего

Количество преступлений, зарегистрированных МВД РФ по статье о подделке, распространении и использовании поддельных документов, с 2024 по 2025 год увеличилось на 338% — с 397 до 1739 случаев.

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