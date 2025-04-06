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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Битва разумов. Бурное развитие ИИ может сделать людей "лишними на этом празднике жизни"

Битва разумов. Бурное развитие ИИ может сделать людей "лишними на этом празднике жизни"

Эксперты предрекают повышение зависимости человека от нейросетей, которые научатся лгать и воевать Взаимодействие человека с искусственным интеллектом (ИИ) не только оказывает помощь в решении сложных задач и приносит душевное облегчение, но и таит в себе большие неприятности, предупреждают специалисты.

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