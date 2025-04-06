Битва разумов. Бурное развитие ИИ может сделать людей "лишними на этом празднике жизни"

Эксперты предрекают повышение зависимости человека от нейросетей, которые научатся лгать и воевать Взаимодействие человека с искусственным интеллектом (ИИ) не только оказывает помощь в решении сложных задач и приносит душевное облегчение, но и таит в себе большие неприятности, предупреждают специалисты.
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