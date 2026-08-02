Первый ИИ-центр обработки данных с атомным реактором: Crusoe и Aalo запустят проект уже в 2027 году

А к 2029 году рассчитывают развернуть коммерческие АЭС мощностью 50 МВт для питания ИИ-инфраструктурыАмериканские компании Crusoe и Aalo Atomics объявили о партнёрстве для создания первого дата-центра, предназначенного для задач искусственного интеллекта и работающего от малого модульного ядерного реактора.