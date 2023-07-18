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«Флорида» продлила контракты с Фицджеральдом и Людвигом

Срок соглашения с Людвигом рассчитан на 2 года, с Фицджеральдом – на год. По данным CapFriendly, зарплата игроков составит 775 тысяч долларов в год.

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