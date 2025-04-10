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Царьград

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Ферстаппен против Норриса: напряженная гонка за лидерство в Бахрейне 2025

Ферстаппен против Норриса: напряженная гонка за лидерство в Бахрейне 2025

Гран-при Бахрейна 2025 года стартует с борьбы за лидерство между Максом Ферстаппеном из "Ред Булл" и Ландо Норрисом из "Макларена".

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