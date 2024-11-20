Китайская экономика продолжит восстановление в ноябре-декабре

Ожидается, что китайская экономика сохранит динамику восстановления в ноябре и декабре благодаря эффективности политического инструментария страны, заявила во вторник Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC).
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