Врачи и клиники года выбираются по отзывам пациентов, в 2025 году экспертизу качества лечения провели более чем в 300 клиниках страны.
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