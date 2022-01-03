В Рязанской области продолжается главная новогодняя акция «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» сменили форменную одежду на костюмы Деда Мороза и Снегурочки и посетили Елатомскую школу-интернат для детей-сирот.