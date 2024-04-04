Жители Карелии не нашли у себя объявленных средних зарплат по стране

Читатели «RuNews» зарабатывают меньше 73 тысяч рублей, которые в правительстве России считают средней зарплатой Большинство читателей портала «RuNews» не имеют дохода, который премьер-министр России Михаил Мишустин назвал средним по стране.
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