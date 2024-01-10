За всё уплОчено или как интернет-гиганты под Россию прогнулись

Как-то малозаметно прошла новость о полном взыскании российскими судебными приставами штрафов с таких международных интернет-гигантов, как Гугл, Мета (признана экстремистской и запрещена в РФ), а также с Telegram, TikTok и YouTube.
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