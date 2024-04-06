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Несекретные материалы

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Минобороны России сообщило о продвижении ВС РФ на разных участках фронта

Минобороны России сообщило о продвижении ВС РФ на разных участках фронта

В ночь на 6 апреля российские силы осуществили очередную комбинированную атаку по целям на Украине. Под удары ракет воздушного и морского базирования, а также БПЛА-камикадзе попали военные объекты противника.

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Комментарии
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Нина СаковичКостенко
👍👍👍👍👍
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