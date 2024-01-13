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Властям Новокузнецка разрешили открыть дороги в Березовой роще на Ильинке

Властям Новокузнецка разрешили открыть дороги в Березовой роще на Ильинке

Разрешение ввести в эксплуатацию улично-дорожную сеть в микрорайоне Березовая роща получено.Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о том, что разрешение на ввод в эксплуатацию улично-дорожной сети в микрорайоне Березовая роща.

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