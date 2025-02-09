Трамп дал старт мировой торговой войне: какие пошлины вводит США Ирэн ОрлонскаяНовый президент США Дональд Трамп приступил к своим обязанностям менее месяца назад, но уже успел кардинально изменить многолетнюю систему мировой торговли, установив высокие пошлины на товары из ряда стран.
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