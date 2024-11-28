Байден выразил надежду на пересмотр решения Трампа о пошлинах

Президент США Джо Байден выразил надежду, что избранный президент Дональд Трамп, который станет во главе страны после него, пересмотрит свое решение о введении импортных пошлин на товары из КНР, Канады и Мексики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии