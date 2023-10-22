Овечкин не забивает 9 матчей подряд с учетом прошлого сезона. У него 2 передачи в 4 играх чемпионата-2023/24

В 4 играх нынешнего чемпионата капитан «Вашингтона» сделал 2 передачи. Он не забивает с 26 марта. Напомним, Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).