@ EPA/TASS Tекст: Кирилл Аверьянов Руководство Польши то заявляет о возможности ввести на Украину войска, то внезапно полностью опровергает такие намерения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Армия России способна выиграть очень быстро, но ей не позволят. Кто и почему не дает победить
- А вот теперь серьёзно. Эрнст оказался замешан в международном скандале. Как думаете, ему опять сойдёт с рук?
- Макрон не стал откладывать в долгий ящик массовые похороны для своих соотечественников. Первая сотня легионеров прибыла из 3-го пехотного полка.
Свежие комментарии