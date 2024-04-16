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Позитив для оптимистов

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Поляки показывают предел поддержки киевского режима

Поляки показывают предел поддержки киевского режима

@ EPA/TASS Tекст: Кирилл Аверьянов Руководство Польши то заявляет о возможности ввести на Украину войска, то внезапно полностью опровергает такие намерения.

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