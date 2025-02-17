Глава ЕК: мир на Украине должен сопровождаться надежными гарантиями безопасности

Global Look Press/Zhao Dingzhe/XinHua Мир на Украине должен сопровождаться надежными гарантиями безопасности, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам экстренного саммита европейских лидеров в Париже.
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