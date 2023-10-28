Врач Селиверстова: сладкое напрямую не влияет на развитие сахарного диабета

Сахаросодержащие продукты не могут повлиять на развитие сахарного диабета напрямую. При этом сладкое негативно отражается на весе, объяснила в интервью РИА «Новости» заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ имени Владимирского Татьяна Селиверстова.
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