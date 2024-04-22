«Вы наши рабы, а не братья». Резкий репортаж на тему тех, кто обвиняет СССР

грузины жили хорошо благодаря тому, что Берия продолжительное время был первым секретарем ЦК партии грузии, убедив Сталина не требовать пшеницу, которая там практически не растет, взамен фруктов, табака и других культур. При Берии строились заводы...

Александр Пахомов

Отчасти ты не прав. В каком то 197? году читал в газете, после съезда КПСС, там было опубликовано распределение бюджета. Так самое большое получали азиаты, кавказ и прибалты. РСФСР было на последнем месте, второе место, с низу украина и Беларуссия была на третьем месте с низу.