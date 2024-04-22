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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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«Вы наши рабы, а не братья». Резкий репортаж на тему тех, кто обвиняет СССР

«Вы наши рабы, а не братья». Резкий репортаж на тему тех, кто обвиняет СССР

Георгий Зотов / АиФ Я захожу в магазин, где люди стоят в очереди. Меня тут же пропускают к полкам, игнорируя остальных.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
грузины жили хорошо благодаря тому, что Берия продолжительное время был первым секретарем ЦК партии грузии, убедив Сталина не требовать пшеницу, которая там практически не растет, взамен фруктов, табака и других культур. При Берии строились заводы...
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13 час.
Анатолий Зотов
А при Хрущёве, Брежневе благодаря чему?
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12 час.
Александр Пахомов
Отчасти ты не прав. В каком то 197? году читал в газете, после съезда КПСС, там было опубликовано распределение бюджета. Так самое большое получали азиаты, кавказ и прибалты. РСФСР было на последнем месте, второе место, с низу украина и Беларуссия была на третьем месте с низу.
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7 час.

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