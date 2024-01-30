Премьер Японии Кисида заявил о необходимости подписать мирный договор с РФ

Японский премьер Фумио Кисида сообщил, что намерен подписать мирный договор с Россией. В то же время он подчеркнул, что это произойдет в том случае, когда Москва придет к соглашению с азиатской державой по территориальным вопросам.
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