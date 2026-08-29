Никитин: Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах в России

В России планируют узаконить продажу большего числа билетов, чем есть на рейсе. Легализация овербукинга позволит защитить права пассажиров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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