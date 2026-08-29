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Никитин: Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах в России

Никитин: Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах в России

В России планируют узаконить продажу большего числа билетов, чем есть на рейсе. Легализация овербукинга позволит защитить права пассажиров.

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