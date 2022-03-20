Капризов стал 3-м в истории «Миннесоты» по очкам за сезон, Левандовски забил 31-й гол, Промес исполнил уникальный «кикс»

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте. Малкин забил победный гол, Дадонов начал разгром, а Шестеркин и Василевский стали первой и второй звездами 11 матчей состоялись в ночь на воскресенье в регулярном чемпионате НХЛ.