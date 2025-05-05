Россиянам рассказали, как подготовить моторную лодку к новому сезону

Важно протестировать плавстредство Перед стартом сезона владельцам моторных лодок необходимо тщательно обслужить и протестировать плавстредство, сказал интервью радио Sputnik руководитель категории «Водный транспорт» в «Авито Авто» Илья Зарембо.
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