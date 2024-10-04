Раскрыта тайна «Девушки с жемчужной сережкой»

Обнаружен неврологический феномен при просмотре «Девушки с жемчужной сережкой» Ученые из компании Neurensics раскрыли тайну картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой», хранящейся в музее Маурицхейс в Гааге.
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