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«Монако» сорвал трансфер Камара в «Челси» перед дедлайном — источник

«Монако» отменил сделку по продаже 22-летнего полузащитника Ламина Камара в «Челси», несмотря на наличие письменного соглашения между клубами.

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