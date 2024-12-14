У Baldur's Gate 3 появился собственный адвент-календарь с сюрпризами от Larian Studios Laria...

У Baldur's Gate 3 появился собственный адвент-календарь с сюрпризами от Larian StudiosLarian Studios решила возобновить традицию адвент-календаря и в этом году – инициатива, которую команда уже реализовала в прошлом году и которая в этом году также посвящена Baldur’s Gate 3.