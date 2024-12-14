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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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У Baldur's Gate 3 появился собственный адвент-календарь с сюрпризами от Larian Studios Laria...

У Baldur's Gate 3 появился собственный адвент-календарь с сюрпризами от Larian Studios Laria...

У Baldur's Gate 3 появился собственный адвент-календарь с сюрпризами от Larian StudiosLarian Studios решила возобновить традицию адвент-календаря и в этом году – инициатива, которую команда уже реализовала в прошлом году и которая в этом году также посвящена Baldur’s Gate 3.

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