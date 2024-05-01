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Дель Пьеро о Санчо в полуфинале ЛЧ: «Если он так играет в такого рода матчах, ему следует идти в «МЮ»

Бывший футболист сборной Италии был впечатлен игрой англичанина в полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0).

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