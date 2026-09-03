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Модернизация коллектора в Пушкино улучшит водоотведение для 124 тысяч жителей

Модернизация коллектора в Пушкино улучшит водоотведение для 124 тысяч жителей

В Пушкинском городском округе началась комплексная модернизация ключевого участка системы водоотведения — коллектора «Заветы Ильича».

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