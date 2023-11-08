Научное сообщество обеспокоено загадочным поведением Солнца

О загадочном поведении Солнца высказался учёный РАН Сергей Богачёв.После произошедшей недавно сильной геомагнитной бури в научном сообществе активизировались обсуждения относительно возможности выбросов солнечных масс без явных вспышек.
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