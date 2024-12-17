Челябинские таможенники передали 37 тонн сахара социальным учреждениям региона

Челябинские таможенники передали 37 тонн сахара социальным учреждениям Челябинской области. Запрещенный к вывозу товар был задержан на российско-казахстанской границе в Троицком районе инспекторами мобильной группы таможни совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области.
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