"Я не имею к этому никакого отношения": генпрокурор Кравченко открестился от коррупционного скандала

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, которого не могли найти более 12 часов, наконец прокомментировал коррупционный скандал с "крышеванием" колл-центров.
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а вы хотели что бы он признался ??? Кто и КОГДА признавался в подобном???