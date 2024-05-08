Маск настаивает на очной встрече Путина и Зеленского. Что предложил Стивен Кинг?

Я бы не сказал, что Илон Маск - экстравагантен. И что большинство его постов - это эпатаж и желание быть "модным" среди молодежи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- К Абрамсу уже принесли цветы... глумёж продолжается, наждак крутится...
- Громкий скандал: депутат с доходом в 60 млн. рублей назвала россиян червями и тунеядцами, и предложила возродить трудовые лагеря
- «Срочно отменить 9 Мая»: таджики задумали ответить России за депортацию и содержание мигрантов в аэропортах
Свежие комментарии