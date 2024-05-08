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Маск настаивает на очной встрече Путина и Зеленского. Что предложил Стивен Кинг?

Маск настаивает на очной встрече Путина и Зеленского. Что предложил Стивен Кинг?

Я бы не сказал, что Илон Маск - экстравагантен. И что большинство его постов - это эпатаж и желание быть "модным" среди молодежи.

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