Заморозки предвещают Иркутской области на 15-17 мая

Специалисты дали прогноз на ближайшие дни для Иркутской области, и он не радует. С 15 по 17 мая в регионе ожидаются заморозки, а помимо этого еще и высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов, сообщили в МЧС.