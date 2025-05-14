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Иркутск Сегодня

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Заморозки предвещают Иркутской области на 15-17 мая

Специалисты дали прогноз на ближайшие дни для Иркутской области, и он не радует. С 15 по 17 мая в регионе ожидаются заморозки, а помимо этого еще и высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов, сообщили в МЧС.

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