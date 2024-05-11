Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 796 подписчиков

Лукашенко заявил, что он далеко не дурак и у него нет красных линий

Лукашенко заявил, что он далеко не дурак и у него нет красных линий

Мир близко подошел к ядерной катастрофе, поэтому нужно быть готовым ко всему, заявил 9 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Galina Bobryasheva
Молодец Батька! Ясно мыслит, ясно излагает! Умеет донести до особо ретивых!
Ответить
4 час.
Аудрюс
Так и хочется ответить, что вроде в очках, а не.... О какой стране речь? Не знаю как там у вас на Украине или в Польше... Только вот у меня вопрос? А вы  уверены, что Батька завтра опять на несколько стульев не усядится? Да и Батька не вечен, а что за окружение у него тоже одному Богу известно! Достаточно вспомнить, что во время попытки переворота в Белоруссии, отчего-то КГБ Белоруссии задерживали и в немалом количестве, только граждан России! Лично меня это несколько напрягает!
Ответить
2 час.
Александр Рожков
А я знаю, на кого он намекает.... Ай да батька, ай да....
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх