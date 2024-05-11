Лукашенко заявил, что он далеко не дурак и у него нет красных линий

Аудрюс

Так и хочется ответить, что вроде в очках, а не.... О какой стране речь? Не знаю как там у вас на Украине или в Польше... Только вот у меня вопрос? А вы уверены, что Батька завтра опять на несколько стульев не усядится? Да и Батька не вечен, а что за окружение у него тоже одному Богу известно! Достаточно вспомнить, что во время попытки переворота в Белоруссии, отчего-то КГБ Белоруссии задерживали и в немалом количестве, только граждан России! Лично меня это несколько напрягает!