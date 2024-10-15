Москва помогает своим производителям косметики выйти на мировой рынок

За последние месяцы Москва стала одним из крупнейших центров экспорта косметической продукции. За первые девять месяцев текущего года объем поставок этих товаров в некоторые страны увеличился в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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