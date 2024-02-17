Свердловский депутат резко ответил Михалкову на критику

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер заявил, что «не сторонник психопатических личностей», комментируя слова режиссера Никиты Михалкова о том, что может быть причастен к схеме фиктивного оформления мигрантов в Екатеринбурге.
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