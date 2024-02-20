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РБК: глава «дочки» Ростеха Солодухин попросил прокуратуру проверить МЧС

РБК: глава «дочки» Ростеха Солодухин попросил прокуратуру проверить МЧС

Следственный комитет России и Главную военную прокуратуру попросили проверить действия сотрудников департамента информационных технологий и связи МЧС и других учреждений при оценке госконтракта, связанного с системой «Безопасный город».

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