РБК: глава «дочки» Ростеха Солодухин попросил прокуратуру проверить МЧС

Следственный комитет России и Главную военную прокуратуру попросили проверить действия сотрудников департамента информационных технологий и связи МЧС и других учреждений при оценке госконтракта, связанного с системой «Безопасный город».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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