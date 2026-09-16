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Царьград

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"Болонья" уволила Доменико Тедеско, Палладино стал тренером

"Болонья" уволила Доменико Тедеско, Палладино стал тренером

Доменико Тедеско уволен с поста главного тренера "Болоньи" после слабых результатов команды. Новым наставником стал Раффаэле Палладино с контрактом до 30 июня 2029 года.

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