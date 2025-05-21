Ледоход на Оби приближается к селу Аксарка в ЯНАО

Голова ледохода на Оби к утру среды, 21 мая, прошла Салехард и поселок Горнокнязевск и стремительно приближается к административному центру Приуральского района, следует из данных Единой картографической системы (ЕКС) ЯНАО.
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