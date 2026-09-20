Таджик возглавил "больничную мафию": О новом "рекорде" этнических ОПГ высказался Кабанов

Царьград В Нагатинском суде Москвы 16 сентября был вынесен приговор 15 участникам уголовного дела о так называемой больничной мафии, которая занималась перепродажей похищенных медикаментов.
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